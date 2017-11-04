04.11.2017 (13:57)

Командующий ВДВ поздравил личный состав разведывательных подразделений с Днем военного разведчика

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил личный состав разведывательных подразделений с Днем военного разведчика.

Накануне профессионального праздника более 120 разведчиков ВДВ «за усердие и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач» были награждены правительственными и ведомственными наградами.

В настоящее время в составе всех соединений ВДВ сформированы отдельные разведывательные батальоны, в состав которых включены роты специального назначения, радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие осваивают новейшие образцы вооружения и военной техники, такие как бронемашины «Тигр» и «Рысь», оснащенные современными боевыми модулями, переносные комплексы радиоэлектронной разведки, парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» с кислородным оборудованием, предназначенные для десантирования с высоты до 8 тыс. метров, новейшее стрелковое оружие. Большое внимание уделяется языковой, психологической и физической подготовке разведчиков.

Только за последние четыре года за мужество и героизм, проявленный при выполнении служебного долга, пяти офицерам ВДВ было присвоено высокое звание «Герой Российской Федерации», еще около 100 разведчиков были награждены боевыми орденами и медалями.

«Разведчики Воздушно-десантных войск свято чтят и приумножают боевые традиции военной разведки. Героические дела воинов-разведчиков ВДВ навсегда останутся в истории военной разведки как яркий пример беззаветного служения Отечеству», — отметил в своем поздравлении командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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