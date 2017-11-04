04.11.2017 (13:18)

Команда КВН Российского университета дружбы народов выступила перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирии

4 ноября команда КВН Российского университета дружбы народов (РУДН) выступила перед российскими военнослужащими на авиационной базе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Мероприятие организованно при поддержке Департамента культуры Минобороны России и приурочено к празднованию Дня народного единства.

Для военнослужащих, находящихся вдали от дома и выполняющих задачи в реальных боевых условиях, такие выступления способствуют поднятию духа и зарядке позитивом.

Справочно:

КВН — телевизионная игра, которая много лет волнует души миллионов людей. Команды различных коллективов (учебных заведений, предприятий, городов и регионов России и стран СНГ) соревнуются в юмористических импровизациях. Эту игру любят не только в России, но и далеко за ее пределами.

Сборная команда КВН РУДН — это не просто набор шуток — это настоящее путешествие вокруг света! Россия, Африка, Азия, Индия, Кавказ — юмор везде разный, но именно благодаря команде РУДН он становится понятен каждому. Многообразие сценариев, прекрасная подача, слаженная работа — всё это делает талантливых людей командой, а команду — чемпионом Высшей лиги КВН.

Сборная РУДН по сей день считается одной из самых поющих команд клуба. В подтверждение этому команда является обладателем семи КиВиНов, в их числе два больших КиВиНа в золотом.

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