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04.11.2017 (13:06)

С военнослужащими российской военной базы в Армении проведены занятия по эксплуатации личного автотранспорта в зимних условиях

С офицерами и военнослужащими российской военной базы в Армении проведены занятия по особенностям эксплуатации личного автотранспорта в зимний период.

Накануне занятий начальником автомобильной службы соединения проведена конференция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Для большей наглядности участникам конференции был продемонстрирован короткометражный фильм «Неугаданное», призывающий водителей и пешеходов задуматься об опасности нарушения Правил дорожного движения.

На занятиях под руководством командира военной базы полковника Владимира Елканова были рассмотрены и наглядно продемонстрированы ситуации по предупреждению аварий и обеспечению безопасности дорожного движения в зимнее время в условиях высокогорной местности, оказания первой медицинской помощи, снижения уровня травматизма и количества ДТП.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Безопасность , Армения
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