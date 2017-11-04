04.11.2017 (13:06)

С военнослужащими российской военной базы в Армении проведены занятия по эксплуатации личного автотранспорта в зимних условиях

С офицерами и военнослужащими российской военной базы в Армении проведены занятия по особенностям эксплуатации личного автотранспорта в зимний период.

Накануне занятий начальником автомобильной службы соединения проведена конференция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Для большей наглядности участникам конференции был продемонстрирован короткометражный фильм «Неугаданное», призывающий водителей и пешеходов задуматься об опасности нарушения Правил дорожного движения.

На занятиях под руководством командира военной базы полковника Владимира Елканова были рассмотрены и наглядно продемонстрированы ситуации по предупреждению аварий и обеспечению безопасности дорожного движения в зимнее время в условиях высокогорной местности, оказания первой медицинской помощи, снижения уровня травматизма и количества ДТП.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице