04.11.2017 (12:24)

Специалисты ЦВКГ имени А.А. Вишневского отработали вопросы санитарно-авиационной эвакуации пострадавших

Со специалистами 3-го Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А.А. Вишневского Минобороны России проведено занятие по санитарно-авиационной эвакуации пострадавших.

Цель мероприятия — налаживание интегральных связей между авиационной и медицинской составляющей при организации экстренной аэромобильной эвакуации пострадавших.

В ходе занятия врачи были ознакомлены с техникой безопасности на военных вертолетах и порядком медицинской эвакуации пострадавших. Одновременно специалисты совершенствовали навыки установки и подключения медаппаратуры и кислородной группы на медицинских вертолетных модулях.

Занятия прошли под руководством заместителя начальника ЦВКГ им. А.А. Вишневского полковника медицинской службы Романа Зенина.

Вертолетная площадка, функционирующая в госпитале, позволяет выиграть время и оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и при чрезвычайных ситуациях. Ее возможности охватывают доставку пациентов в тяжелом состоянии из любой точки России в максимально короткий срок.

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