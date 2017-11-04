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04.11.2017 (12:13)

Хоккеисты Северного флота сразятся за кубок Центра судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске

Сегодня в Северодвинске на ледовой арене стадиона «Беломорец» стартует ежегодный турнир по хоккею с шайбой на кубок акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка».

В турнире примут участие четыре хоккейные команды: сборная Северного флота (СФ), «Авангард» Беломорской военно-морской базы, «Соломбалец» из Архангельска и представители хозяев — одноимённая хоккейная дружина Центра судоремонта «Звёздочка».

Первые матчи пройдут сразу после торжественной церемонии открытия. На лёд выйдут хоккеисты «Авангарда» и «Соломбальца». Во второй игре сойдутся «Звёздочка» и сборная СФ.

5 ноября состоятся встречи «Авангарда» со сборной СФ и «Звездочки» со «Соломбалецем». В заключительный день турнира «Соломбалец» сыграет со сборной СФ, а «Авангард» — со «Звёздочкой».

Торжественное закрытие соревнований и церемония награждения пройдёт на ледовой арене стадиона «Беломорец» 6 ноября.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Спорт
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