04.11.2017 (11:47)

Разведчики морской пехоты БФ в ходе тренировки уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника

В преддверии Дня военного разведчика с разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ) проведена тренировка по уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По замыслу мероприятия ДРГ высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты организовали засаду и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки военнослужащие также отработали вопросы захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов. Снайперские пары разведывательного подразделения совершенствовали навыки маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения снайперов условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими было уделено боевому применению вооружения и военной техники, специальных технических средств, а также приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

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