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04.11.2017 (10:38)

В Амурской области в филиале ЦМТО Восточного военного округа состоялось освещение новой часовни

В преддверии Дня народного единства, в филиале Центра материально - технического обеспечения (ЦМТО) Восточного военного округа, который дислоцируется в городе Свободный Амурской области, состоялась церемония освящения новой построенной часовни с присвоением имени Георгия Победоносца.

На церемонии присутствовали начальник ЦМТО полковник Сергей Нихельман, руководящий состав филиалов и местные жители военного городка. Провел чин освящения нacтoятeль Cвятo-Hикoльcкoгo xpaмa oтeц Baлepий.

Часовня построена по инициативе начальника ЦМТО ВВО Aндpeя Бopщёва на добровольные пожертвования рабочего коллектива и их семей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Религия
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