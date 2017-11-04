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04.11.2017 (10:22)

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец» вошел в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море

Морской тральщик (МТЩ) Черноморского флота «Иван Голубец» завершил проход проливов Босфор и Дарданеллы и приступил к выполнению задач по предназначению в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в  Средиземном море.

Противоминный корабль вышел из  Севастополя 1 ноября, в текущем году для экипажа тральщика это уже второй поход в дальнюю морскую зону.

Справочно

Морской тральщик «Иван Голубец», противоминный корабль

Водоизмещение: 873 т.

Размеры: длина - 61 м, ширина - 10,2 м, осадка - 3,6 м.

Скорость хода максимальная: 16 узлов.

Вооружение: 2х2 30-мм артустановки АК-230, 2х2 25-мм артустановки 2М-3М, 2 реактивных бомбомета РБУ-1200, тралы.

Экипаж: 68 чел. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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