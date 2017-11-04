04.11.2017 (08:29)

На Камчатке две команды моряков-подводников вышли в четвертьфинал хоккейного турнира на кубок командующего подводными силами Тихоокеанского флота

На турнире по хоккею с шайбой на кубок командующего подводными силами Тихоокеанского флота, который проходит в Вилючинске, команды моряков-подводников «Океан» и «Айсберг» вышли в четвертьфинал.

В заключительных играх первого этапа команда «Айсберг» переиграла своих соперников из Вилючинска - хоккейный клуб «Атом» со счетом 9-4, а команда «Океан» разгромила «Строитель» из г. Петропавловска-Камчатского со счетом 28-3. Обе команды успешно обеспечили себе выход в следующий этап соревнований.

Турнир проводится восьмой год подряд и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею в регионе. Все игры проходят на ледовой арене «Айсберг» в вечернее время.

Всего в рамках этого турнира будет проведено порядка 40 встреч. Финальные игры состоятся 11 ноября.

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