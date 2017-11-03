03.11.2017 (23:55)

Более 500 военнослужащих по контракту в 2017 году пополнили переоснащаемые на ракетный комплекс «Ярс» соединения РВСН

В связи с переоснащением Ракетных войск стратегического назначения на новые ракетные комплексы и необходимостью эксплуатации и обслуживания современных образцов вооружения и военной техники квалифицированными специалистами, в РВСН проводится активная работа по отбору военнослужащих-контрактников, а также их подготовке (доподготовке) в учебной сети РВСН. Более 500 военнослужащих по контракту в 2017 году пополнили соединения РВСН, переоснащаемые на ракетный комплекс «Ярс».

При непосредственном участии командования РВСН осуществлена разработка новых программ доподготовки (повышения квалификации) военнослужащих по каждой военно-учетной специальности.

Всего же в 2017 году численность контрактников в Ракетных войсках составила 18 тысяч человек.

Система комплектования соединений и воинских частей РВСН военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, в первую очередь, направлена на повышение качественных параметров укомплектованности войск указанной категорией военнослужащих.

В связи с этим в воинских частях РВСН ежегодно проводится аттестация военнослужащих по контракту для определения соответствия каждого военнослужащего-контрактника занимаемой им воинской должности, а также перспектив служебного роста, в том числе – направления на доподготовку или переподготовку в учебные воинские части. Сегодня в РВСН военнослужащие по контракту, преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство.

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