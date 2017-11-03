03.11.2017 (21:17)
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел День открытых дверей
Это традиционное мероприятие, ориентированное на ознакомление с ВУЗом учащихся старших классов и их родителей.
На организованной выставке была представлена подробная информация обо всех факультетах академии. Будущие абитуриенты могли пообщаться
с курсантами, уже обучающимися в нашем ВУЗе, а их родители с офицерским составом.
День открытых дверей – это возможность не только узнать необходимую информацию по специальностям подготовки, но и встретится с командованием вуза.
Встречу открыл заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Евгений Шалонов. Далее обо всех нюансах поступления присутствующим в зале рассказали председатели подкомиссий – начальники медицинской службы, учебно-методического отдела и кафедры физической подготовки.