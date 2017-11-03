03.11.2017 (20:50)

Военные провели в Самаре первую репетицию Парада Памяти в экипировке Красной Армии

В Самаре состоялась репетиция пеших колонн исторической части Парада Памяти. Военнослужащие впервые в ходе подготовки к параду были в обмундировании и с вооружением времен Великой Отечественной войны.

Репетиция проходила на плацу одной из воинских частей на окраине города и продолжалась около 3 часов. Каждый парадный расчет был представлен в разном обмундировании: шинели старого образца с погонами на воротнике, ватники (телогрейки), маскхалаты и другие. Военнослужащие в зависимости от подразделений несли легендарные пулеметы Максим, винтовки Мосина, пистолет-пулеметы Шпагина, пулеметы Дегтярева.

Парад состоится 7 ноября и будет посвящен памяти самого крупного военного парада времен Великой Отечественной войны, который состоялся в «запасной столице» Советского Союза в городе Куйбышеве (ныне Самаре) 7 ноября 1941 года. В нем примут участие более 90 парадных расчетов от Центрального военного округа, высших и довузовских учебных заведений, военно-патриотических, ветеранских и общественных организаций из более 10 регионов России.

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