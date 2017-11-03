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03.11.2017 (20:19)

Досаафовские спортсмены-парашютисты приняли участие в чемпионате авиационных спасателей

В селе Агой Краснодарского края недавно прошел чемпионат авиационных спасателей Вооруженных сил РФ. 


На награды – кубки и медали – претендовали 16 команд авиационных спасателей от объединений ВКС, а дебютантами состязаний выступили представители ФСО, МЧС и ДОСААФ. В составе команды оборонного общества была единственная представительница прекрасной половины - Елизавета Кузнецова из Рыбинского авиаспортклуба. 


Для допуска к основной программе соревнований команды прошли тест по медицинской подготовке – практическое оказание неотложной медицинской помощи по вводным заданиям.
Основную программу состязаний составили шесть упражнений, в которых досаафовские парашютисты не выглядели аутсайдерами. 


В групповых прыжках на точность приземления с парашютной системой специального назначения «Арбалет-1» команда ДОСААФ завоевала четвертое место, а в личном первенстве победил Сергей Балин из московского городского аэроклуба. В прыжках на точность приводнения досаафовцы оказались на 13-й позиции. Седьмой результат у них в стрельбе из штатного или табельного оружия. Десятку сильнейших команд представители оборонного общества замкнули в метании гранаты на точность. 11-й результат – у них в преодолении комбинированной полосы препятствий авиационных спасателей. Соревнования по военно-спортивному ориентированию команда ДОСААФ завершила восьмой.


По сумме многоборья авиационных спасателей наши парашютисты заняли 11-е место. В личном первенстве многоборья Сергей Балин был шестым из почти 50 участников. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ДОСААФ
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