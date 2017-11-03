03.11.2017 (17:45)

Главнокомандующий ВМФ России посетил Севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв в рамках плановой работы на Черноморском флоте посетил Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище), где проверил вопросы обустройства, состояния материальной базы, организации образовательного процесса воспитанников.

Главнокомандующий ВМФ обратил особое внимание на ход и темпы возведения объектов третьей очереди филиала, в числе которых летний кинотеатр и рекреационные зоны.

Адмирал Владимир Королев провел встречу с представителями трудового коллектива филиала, в ходе которой указал на важность миссии преподавателей и педагогов в подготовке будущих морских офицеров и пожелал руководству и персоналу Севастопольского филиала Нахимовского ВМУ успехов и терпения в деле воспитания будущих защитников Отечества.

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