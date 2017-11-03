03.11.2017 (18:10)

Дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и подводной лодкой «Колпино» нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГИЛ в районе населенного пункта Абу Кемаль

Российская Дальняя авиация и оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море в течение последних трех суток осуществляли поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГИЛ на востоке Сирии.

Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и подводной лодкой «Колпино» нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГИЛ в районе населенного пункта Абу Кемаль.

По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия и боеприпасов, скоплениям боевиков и важным командным пунктам нанесен групповой удар шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

Также в нанесении ракетно-авиационного удара по террористам ИГИЛ были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы «Хмеймим».

Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и Миг-29 российской авиагруппы в Сирии.

В результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГИЛ под Абу Кемалем.

Это позволило развернуть активные наступательные действия штурмовым отрядам сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела по уничтожению террористов в последнем плацдарме ИГИЛ на востоке Сирии.

Пуск крылатых ракет «Калибр» осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км.

За последние трое суток по террористам ИГИЛ на востоке Сирии было нанесено восемнадцать ударов стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и девять ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» с находящихся в Средиземном море подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино».

После успешного выполнения боевой задачи самолеты Дальней авиации, преодолев расстояние около 5 тысяч километров, вернулись на аэродром базирования в Российской Федерации.



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