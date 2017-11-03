03.11.2017 (17:27)

Балтийский флот готовится к патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

На Балтийском флоте пройдет информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». Мероприятие пройдет 4 и 5 ноября на площади Победы Калининграда.

Будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же покажут боевую технику из соединений и воинских частей сухопутных, береговых войск и ПВО Балтийского флота. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», самоходная пушка «Гиацинт», ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», боевая машины пехоты «БМП-2», а также различные машины связи и управления.

Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

На мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь набор будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа.

Подобные акции 4 и 5 ноября пройдут и в других городах Калининградской области, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота –– в Балтийске, Советске и Гусеве.

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