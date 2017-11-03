03.11.2017 (16:51)

В Берлине открылось 25-е заседание Общества «Музей Берлин - Карлсхорст»

В Берлине проходит 25-е заседание Общества «Музей Берлин - Карлсхорст», председателем которого в настоящее время является директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации А. Никонов.

Министерство обороны России представляет директор Департамента культуры военного ведомства В. Буздыган.

На заседании Общества обсуждаются вопросы дальнейшей работы музея, расширение его выставочной деятельности. В рамках этого мероприятия состоится торжественное открытие выставки, посвященной 50-летию музея, а также пройдут дискуссии, в которых примут участие российские и немецкие историки и специалисты, стоявшие у истоков создания музея в Берлине-Карлсхорсте.

Справочно:

5 ноября 1967 г. в здании, где 8 мая 1945 г. был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, был открыт мемориальный музей. За 27 лет работы его посетило более 2 миллиона человек из многих стран мира, и он вошел в туристические справочники, получив мировую известность именно как памятное место окончания Второй мировой войны в Европе.

Многолетняя работа Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, начиная от создания экспозиции и последующего научного руководства Музеем безоговорочной капитуляции фашистской Германии в войне 1941-1945 гг. (так назывался этот музей 50 лет назад), нашла свое продолжение в создании совместного германо-российского музея.

10 мая 1994 года правительствами Федеративной Республики Германии и Российской Федерации, сенатом Берлина, а также немецкими и российскими музеями было основано совместное Общество «Музей Берлин - Карлсхорст».

Год спустя, 10 мая 1995 года, совместная организационная и творческая работа завершилась открытием германо-российского «Музея Берлин - Карлсхорст».

Музей, как совместное германо-российское предприятие, не имеющее аналогов в мире, хранит свидетельства об истории германо-российских отношений в ХХ веке и прежде всего о войне 1941-1945 гг. К тому же и здание, в котором расположен музей, с его величественным «залом капитуляции» напоминает об историческом значении этого места.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице