Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.11.2017 (16:24)

На сегодняшний день в соединения и части БФ направлено более 300 новобранцев

На Балтийском флоте осенняя призывная кампания проходит в соответствии с установленным планом.  На сегодняшний день в соединения и части Балтийского флота уже направлено более 300 новобранцев.

В рамках осенней призывной кампании в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибудет свыше 3000 новобранцев из более чем 20 регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и других.

Кроме того, флотские ряды пополнят порядка 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков.

Эти военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

Стоит отметить, что на сборном пункте Калининградской области постоянно работают представители уполномоченного по правам человека, общественных организаций, на заседания призывных комиссий приглашаются родители призывников.

Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие.

Каждый новобранец получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Также в военкоматах им выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот , Военно-Морской Флот , Военная служба по призыву
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false