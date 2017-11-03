03.11.2017 (16:24)
На сегодняшний день в соединения и части БФ направлено более 300 новобранцев
На Балтийском флоте осенняя призывная кампания проходит в соответствии с установленным планом. На сегодняшний день в соединения и части Балтийского флота уже направлено более 300 новобранцев.
В рамках осенней призывной кампании в части и соединения Балтийского флота для прохождения военной службы прибудет свыше 3000 новобранцев из более чем 20 регионов Российской Федерации – Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и других.
Кроме того, флотские ряды пополнят порядка 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков-водителей многоосных автомобилей, радиотехников, связистов, водолазов, акустиков.
Эти военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.
Стоит отметить, что на сборном пункте Калининградской области постоянно работают представители уполномоченного по правам человека, общественных организаций, на заседания призывных комиссий приглашаются родители призывников.
Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие.
Каждый новобранец получает персональную электронную карту с биометрическими данными. Также в военкоматах им выдаются армейские несессеры с набором средств личной гигиены. Кроме того, желающие могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.