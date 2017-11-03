03.11.2017 (15:51)
Российские вертолётчики отработали поиск условных террористов в горах Таджикистана
Вертолетчики российской военной базы в Таджикистане в ходе учения в горах провели разведку и поиск замаскированных объектов условных незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 совершенствовали навыки пилотирования при преодолении горных перевалов и ущелий на высоте не более 30 метров над землей, со скоростью около 250 километров в час с целью максимально скрыть боевые машины от огня «противника». Также летчики отработали посадку вертолётов на неподготовленные высокогорные площадки.
Вертолёты российской военной базы в Таджикистане задействуются при выполнении задач по перевозке грузов, авиационному прикрытию войсковых колонн, высадке тактического воздушного десанта, постановке минно-взрывных заграждений с воздуха и воздушно-инженерной разведке местности.
Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года