Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.11.2017 (15:20)

На Черноморском флоте провели тренировку дежурных спасательных сил

В период проведения мероприятий по штормовой готовности, обусловленных ухудшением погодных условий, прошла тренировка спасательных сил Черноморского флота (ЧФ).

Дежурные спасательные суда совместно с экипажами боевых кораблей в реальных штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на различных причалах в Северной бухте Севастополя.

В тренировке были задействованы буксиры, противопожарные и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false