03.11.2017 (15:20)
На Черноморском флоте провели тренировку дежурных спасательных сил
В период проведения мероприятий по штормовой готовности, обусловленных ухудшением погодных условий, прошла тренировка спасательных сил Черноморского флота (ЧФ).
Дежурные спасательные суда совместно с экипажами боевых кораблей в реальных штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на различных причалах в Северной бухте Севастополя.
В тренировке были задействованы буксиры, противопожарные и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.
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