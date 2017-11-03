03.11.2017 (15:20)

На Черноморском флоте провели тренировку дежурных спасательных сил

В период проведения мероприятий по штормовой готовности, обусловленных ухудшением погодных условий, прошла тренировка спасательных сил Черноморского флота (ЧФ).

Дежурные спасательные суда совместно с экипажами боевых кораблей в реальных штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра отработали действия по обеспечению безопасной стоянки на различных причалах в Северной бухте Севастополя.

В тренировке были задействованы буксиры, противопожарные и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

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