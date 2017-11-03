03.11.2017 (15:12)

Спецназ ВВО в Хабаровском крае захватил стратегически важный объект условного противника и организовал засаду на колонну с его подкреплением

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) по захвату стратегически важного объекта условного противника.

Военнослужащие в составе разведывательных подразделений на бронеавтомобилях «Тигр» совершили марш в заданный район, где отработали комплекс мероприятий по ведению разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения, организацию огневых позиций снайперов и захват объекта условного противника с применением бронеавтомобилей.

Кроме того, после получения информации от беспилотников, осуществлявших мониторинг в заданном квадрате, о выдвижении колонны с подкреплением условного противника разведчики организовали засаду на пути её следования.

В ходе ведения учебного боя условный противник был уничтожен, военнослужащие совершили марш-бросок к точке сбора, затем в составе подразделений отработали скрытный отход.

В роли противника также выступили военнослужащие соединения специального назначения. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты.

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