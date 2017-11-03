03.11.2017 (15:06)

Подразделения РХБ защиты Приамурского объединения ВВО получили современные машины аэрозольного противодействия

На вооружение подразделений воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, поступило несколько единиц современных дымовых машин ТДА-2К.

Машины исполнены на базе армейского автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-4310 и предназначены для аэрозольной маскировки любых войсковых объектов и техники нейтральными аэрозолями, а также для дезинсекции местности специальными составами.

Аппаратура за одну заправку способна устанавливать непросматриваемую аэрозольной завесу длиною более километра на протяжении десяти часов. Машина способна «прятать» как стационарные объекты, так и маскировать движение техники на марше передвигаясь в составе колонн. Эксплуатационные характеристики позволяют использовать технику при любой температуре характерной для Дальнего Востока. За высокие возможности маскировки в войсках данные машины получили имя «машины-невидимки».

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