03.11.2017 (15:05)

Российская военная делегация во главе с командующим войсками ЦВО генерал-полковником Владимиром Зарудницким завершила рабочий визит в Туркменистан

Делегация Минобороны России во главе с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Владимиром Зарудницким завершила двухдневный рабочий визит в Ашхабад, в ходе которого состоялись переговоры с руководящим составом министерства обороны Туркменистана.

Стороны обсудили военно-политическую обстановку в Центральноазиатском регионе и планы международного военного сотрудничества.

По завершении переговоров российские генералы и офицеры познакомились с организаций учебного процесса в военном институте министерства обороны Туркменистана.

Генерал-полковник Зарудницкий посетил мемориальный комплекс «Халк Хакидаси» («Народная память»), возложив цветы к монументу «Бакы Шохрат» («Вечная слава»), посвященному победе в Великой Отечественной войне.

«Халк Хакидаси», площадь которого достигает 650 тыс. кв м, был открыт в октябре 2014 года. Центром его композиции стал монумент Победы, у подножия которого круглосуточно несет службу почетный караул. В мемориальный ансамбль вошли памятники павшим во время Геоктепинского сражения 1881 г. и жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице