03.11.2017 (14:46)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие по правовому информированию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по правовому информированию личного состава.

В его рамках заместитель начальника ОГРВ ПРРМ по работе с личным составом довел поправки к федеральным законам, касающихся военнослужащих по контракту. Также он ответил на вопросы жилищного обеспечения, разъяснил особенности статуса военнослужащих: их права, обязанности, ответственность за преступления против военной службы и довел телеграммы Западного военного округа о наказаниях за преступления против военной службы.

При проведении данного мероприятия особое внимание уделили военнослужащим, недавно поступившим на военную службу по контракту.

В текущем учебном году с личным составом было проведено около 15 занятий по правовой тематике, затрагивающие вопросы прохождения военной службы, социальной защищенности и правовой ответственности.

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