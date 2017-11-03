03.11.2017 (14:46)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие по правовому информированию
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по правовому информированию личного состава.
В его рамках заместитель начальника ОГРВ ПРРМ по работе с личным составом довел поправки к федеральным законам, касающихся военнослужащих по контракту. Также он ответил на вопросы жилищного обеспечения, разъяснил особенности статуса военнослужащих: их права, обязанности, ответственность за преступления против военной службы и довел телеграммы Западного военного округа о наказаниях за преступления против военной службы.
При проведении данного мероприятия особое внимание уделили военнослужащим, недавно поступившим на военную службу по контракту.
В текущем учебном году с личным составом было проведено около 15 занятий по правовой тематике, затрагивающие вопросы прохождения военной службы, социальной защищенности и правовой ответственности.