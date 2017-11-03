03.11.2017 (14:40)

В Дагестане прошла тренировка с подразделением антитеррора ЮВО

В мотострелковом соединении 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Дагестан, для поддержания высокой боевой готовности были подняты по тревоге подразделения антитеррора.

По замыслу тренировки боевики условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) проникли на территории военных городков и предприняли попытки захвата парка боевых машин.

При поддержке 2 бронеавтомобилей ГАЗ-2330 «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки «террористов» в захваченных ангарах и боксах.

Затем по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с использованием спецмашины АЦ 6-40.

Во внезапной проверке в общей сложности были задействованы около 100 военнослужащих и 5 единиц боевой и специальной техники.

Подразделения антитеррора успешно справились с неожиданными вводными, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению.

Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, будет продолжена.

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