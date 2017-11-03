03.11.2017 (14:37)

Минобороны РФ завершает вход в отопительный период

В ближайшее время отопительный период начнется в южных регионах страны. На подачу тепла и горячего водоснабжения работают 3977 ведомственных котельных. Готовность объектов, входящих в отопительный период, составляет 100%.

На прикотельных складах полностью созданы нормативные запасы котельного топлива – около 555 тыс. тонн твёрдого и более 109 тыс. тонн жидкого.

В гарнизоны Крайнего Севера и Дальнего Востока в рамках навигационного завоза по линии Минобороны и Центрального жилищно-коммунального управления доставлено около 52 тыс. тонн жидкого и твердого топлива.

Всего к отопительному периоду 2017-2018 гг. было подготовлено около 6,5 тыс. военных городков на территории России и за её пределами, более 76,7 тыс. зданий жилищно-казарменного фонда, более 8 тыс. жилых домов, 20,3 тыс. коммунальных сооружений, более 4 тыс. котельных, 500 центральных тепловых пунктов, около 13,8 тыс. объектов водоканализационного хозяйства, около 31,7 тыс. км внешних инженерных сетей.

Для оперативного устранения аварийных ситуаций созданы и уже действуют оперативно-диспетчерские службы, сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной, инженерной техникой.

Также в районе пяти военных аэродромов, в каждом военном округе и на Северном флоте накоплен необходимый аварийный запас трубной продукции, узлов и агрегатов для объектов теплового хозяйства, а также мобильные котельные установки.

На случай возникновения аварийных ситуаций в военных городках в качестве резервных источников питания подготовлены около 250 дизельных электростанций и 39 автономных мобильных котельных установок.

Кроме того, с администрациями ряда субъектов Российской Федерации заключены соглашения о взаимопомощи для более оперативного устранения возможных аварий на объектах ЖКХ, как военного ведомства, так и субъектов.

Справочно:

Сегодня площадь объектов жилищно-казарменного фонда Минобороны составляет более 77 млн квадратных метров. Среднегодовое потребление холодной и горячей воды достигает более чем 157 млн кубометров.

Военные городки в год потребляют более 15 млн Гкал тепловой энергии и более 6,2 млрд кВт электроэнергии, более 1,4 млн тонн угля, около 1,1 млн кубометров газа.

В соответствии с решением Министра обороны с 1 апреля 2017 года осуществлён переход на коммунально-эксплуатационное обеспечение войск и сил собственными силами взамен получения соответствующих услуг от специализированных сторонних организаций.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) непосредственно находится в подчинении Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России. В её составе по всей России работают 13 филиалов - в видах и родах Вооружённых Сил, в округах и на флотах, а также в ряде самостоятельных управлений Минобороны. Отлажена система управления от центра до отдельной воинской части, на местах налажено взаимоотношение с местными органами власти.



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