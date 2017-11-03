03.11.2017 (14:28)

«Юнармия» и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественое движением «Юнармия» и госкорпорация «Ростех» заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве.

Оно предполагает систематический обмен опытом, разработку и проведение совместных мероприятий на базе Госкорпорации и ее дочерних компаний.

Сотрудничество с «Ростехом» должно обеспечить условия для повышения качества интеллектуальной, образовательной и физической подготовки юнармейцев, будет способствовать развитию системы военно-патриотического воспитания детей и вместе с тем поможет укрепить научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса России.

«Ростех с самого начала содействовал становлению юнармейского движения. Мы помогали в организации первого всероссийского юнармейского слета и новогоднего представления «Юнармейская елка», участвовали в посвящении воспитанников спортивных школ олимпийского резерва в юнармейцы, а также во многих других проектах. Теперь планируем расширить сотрудничество, сделать его систематическим и всесторонним, так как от наших детей зависит судьба России, и им необходима поддержка, чтобы крепко встать на ноги. Мы хотим помочь подрастающему поколению выбрать правильный жизненный путь и показать возможности, которые открываются на наших предприятиях Ростеха», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В числе приоритетных направлений сотрудничества – разработка учебно-методического обеспечения и обучающих программ, которые повысят интерес детей к военно-техническим занятиям и помогут их профессиональной ориентации в оборонно-промышленной и авиационной отрасли. С этой же целью будет налажено сотрудничество с инженерно-техническими вузами и научными центрами. Юнармейцы смогут участвовать в проведении форумов, конференций, круглых столов.

Сейчас юнармейское движение объединяет свыше 170 тысяч школьников, учащихся кадетских корпусов и воспитанников военно-патриотических клубов.

«Сотрудничество с «Ростехом» необходимо для популяризации военно-технических знаний среди молодежи. Наша совместная работа позволит улучшить систему дополнительного образования и подготовку специалистов для оборонно-промышленного комплекса, поможет решению проблемы дефицита инженерно-технических и рабочих специальностей», – отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков.

В рамках сотрудничества большое внимание будет уделяться организации совместных спортивных мероприятий Ростеха и «Юнармии» для популяризации военно-прикладных видов спорта, здорового образа жизни, физической активности среди детей и подростков.

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