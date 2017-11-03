03.11.2017 (14:17)

Интенсивность боевой подготовки танкистов мотострелковой бригады ЮВО на Ставрополье возросла на 15%

Интенсивность боевой подготовки танковых подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, в летнем периоде обучения возросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание экипажи танков Т-72Б3 уделяли огневой подготовке и вождению машин в горах. В среднем ежемесячный наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 80 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно влияет на результаты танкистов – более 70% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и нормативы по вождению боевых машин на «хорошо» и «отлично».

Военнослужащие по призыву весь год учились организовывать засады, осуществлять маневры с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также взаимодействовать с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями в современном общевойсковом бою.

Всего в учебном периоде с танкистами гвардейского мотострелкового соединения проведено более 10 тактических учений, они выполнили свыше 150 боевых стрельб в составе подразделений, израсходовав при этом свыше 4 тыс. различных боеприпасов.

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