03.11.2017 (11:19)

Министр обороны России принял участие в открытии III фестиваля РГО

В московском Центральном доме художника начал работу III фестиваль Русского географического общества (РГО). Его открыл Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, который является президентом этой Всероссийской общественной организации.

Он подчеркнул, что бережное отношение к национальной самобытности, сохранение этнического колорита способствует консолидации общества и уверенному развитию России. При этом фестиваль направлен на то, чтобы напомнить об этом гражданам России в преддверии Дня национального единства.

Сергей Шойгу пояснил, что мероприятия фестиваля проводятся на пространстве площадью более 6 тысяч квадратных метров. На него прислали свои делегации более 30 регионов страны, а также выставлены коллекции, архивы и редкие фотографии, запланировано более 300 мероприятий.

Гости фестиваля увидят находки экспедиций общества, подлинники старинных книг и карт. Так, впервые в Москве будет представлена экспозиция из научного архива общества –– идолы, обнаруженные русским путешественником Петром Козловым в легендарном городе Хара- Хото.

До 12 ноября гости праздника смогут познакомиться с обычаями своих ближних и дальних соседей: заглянуть в традиционные жилища народов России, узнать секреты мастеров древних промыслов, послушать многовековые предания, примерить яркие национальные костюмы.

Кроме того, на фестивальных экспозициях можно будет увидеть фотографии России, находки из этнографических экспедиций, старинные книги, рукописи и карты. Все желающие смогут прогуляться по ярмарке, пообщаться со знаменитыми исследователями, фотографами, а также принять участие в премьерных кинопоказах, мастер-классах и конкурсах.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них - приморское и московское.

В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан Попечительский совет РГО, который возглавил Президент РФ Владимир Путин.

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