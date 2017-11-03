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03.11.2017 (12:44)

В Восточном военном округе в преддверии праздничных дней проведена масштабная проверка подразделений антитеррора

В преддверии выходных и праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, прошли комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму. 

 В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты, в частности, на штаб военного округа в Хабаровске.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой,  было использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненого, ведения радиационной и химической разведки района выполнения задач.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень  практической подготовки подразделений противодействия терроризму воинских частей округа на высоком уровне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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