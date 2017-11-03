03.11.2017 (12:39)

Около 3 тыс. гектаров очистят от взрывоопасных предметов на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии саперы ЮВО

Подразделения инженерных войск российской военной базы, дислоцированной в Республике Южная Осетия, приступили к сплошной очистке учебных мест на полигоне Дзарцеми от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов (ВОП).

В мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники, а также специально обученные минно-розыскные собаки породы лабрадор и овчарка.

Общая площадь учебно-материальной базы соединения, подлежащая проведению комплексной инженерной разведки, составляет около 3 тыс. гектар. В целях обеспечения безопасности привлекаемых лиц и военной техники в ходе разведывательных мероприятий все обнаруженные подозрительные и опасные взрывчатые предметы будут уничтожаться на местах методом подрыва накладным зарядом.

При выполнении задачи по сплошной очистке полигонов боевой подготовки военные инженеры применяют современные приборы и средства защиты - искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ «Коршун-3М» и защитные костюмы «Дублон».

Всего в летнем периоде обучения на полигонах и войсковых стрельбищах военной базы ЮВО в Южной Осетии в ходе занятий по боевой подготовке было израсходовано около 250 тыс. боеприпасов, в том числе 5 тыс. ручных гранат и 6 тыс. артиллерийских снарядов.

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