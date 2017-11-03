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03.11.2017 (12:22)

Более 1 тыс. военнослужащих по контракту пополнили в текущем году 49-ю общевойсковую армию ЮВО

В текущем году воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) пополнили более 1 тыс. военнослужащих по контракту, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины из них впервые заключили контракт с Минобороны России, почти каждый четвертый военнослужащий имеет высшее образование.

В настоящее время все военнослужащие назначены на соответствующие должности и приступили к исполнению своих должностных обязанностей в составе своих подразделений.

Основными требованиями, которые предъявляются к кандидатам на военную службу по контракту, являются образование не ниже полного среднего, годность по медицинским показаниям, выполнение нормативов физической подготовки на «хорошо» и «отлично», а также положительные результаты психологического тестирования.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Южный военный округ
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