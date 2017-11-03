03.11.2017 (11:46)

В Волгограде впервые пройдет учебно-методический сбор военного и флотского духовенства ЮВО

7 ноября на базе отдельного железнодорожного батальона Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде впервые пройдет трехдневный учебно-методический сбор военного и флотского духовенства ЮВО.

К участию в мероприятии привлекаются помощники командиров воинских частей и соединений по работе с верующими военнослужащими общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО.

В ходе сборов с представителями духовенства будут проведены практические занятия по развертыванию и оборудованию мобильного полевого православного храма и мусульманской мечети на базе автомобиля КамАЗ, организации обряда крещения военнослужащих в полевых условиях, совершению литургий, молебнов во время религиозных праздников и памятных дат.

По завершении программы участники мероприятия посетят Серафимовичский Свято-Преображенский Усть-Медведицкий женский монастырь, храм Всех святых на Мамаевом кургане, мемориальный комплекс «Музей-панорама Сталинградской битвы».

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