03.11.2017 (11:36)

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков подвел итоги проверки состояния МТО РВСН

Под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова состоялось расширенное заседание Военного совета Ракетных войск стратегического назначения, в ходе которого он подвел итоги комплексной проверки состояния материально-технического обеспечения в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях РВСН.

В октябре комиссией под руководством генерала армии Дмитрия Булгакова проверены вопросы организации МТО РВСН. В ходе проверки инспекцией материально-технического обеспечения оценена укомплектованность объединений, соединений, воинских частей РВСН специалистами МТО, обеспеченность вооружением, военной техникой и другими запасами материальных средств по номенклатуре служб МТО.

«По итогам проверки можно сделать вывод, что система материально-технического обеспечения РВСН способна в полном объёме обеспечивать выполнение задач, стоящих перед этим стратегическим видом вооруженных сил», – подчеркнул Дмитрий Булгаков.

«Продолжается плановое переоснащение войск на новые образцы, происходит обновление и строительство объектов материальной базы по всем службам МТО в соединениях и воинских частях РВСН. Только за последние 5 лет было построено 7 новых столовых и 8 продовольственных складов, а в 10 столовых проведены текущие ремонты. В 49 столовых установлены системы контроля, управления доступом и заказа питания (СКУДЗП). Экономический эффект от эксплуатации установленной системы с начала 2017 года в РВСН составил десятки миллионов рублей» – отметил Дмитрий Булгаков.

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