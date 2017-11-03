03.11.2017 (11:21)

Военнослужащие российской военной базы в Армении в ходе тактико-специальных занятий отработали бой в городе

Офицеры российской военной базы в Армении получили опыт ведения современного боя в городе на показательных тактико-специальных занятиях, которые проводились на высокогорном полигоне Камхуд под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.

Мотострелковые, танковые, зенитные ракетные, артиллерийские, инженерные и медицинские подразделений соединения продемонстрировали способность вести боевые действия по освобождению населенного пункта и заложников от условного незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В ходе практических действий расчеты самоходных артиллерийских орудий и зенитно-ракетных комплексов выполнили артиллерийскую и противовоздушную подготовку наступления. Беспилотная авиация провела разведку местности, после чего экипажи БМП и танков Т-72 сначала провели блокирование захваченного населенного пункта, а после – атаку условного противника. Затем разведывательные, медицинские и инженерно-саперные подразделения провели зачистку, освободили заложников и оказали помощь пострадавшим.

Тактико-специальные занятия в российском соединении в Закавказье проводятся в рамках подготовки офицерского состава и всех категорий военнослужащих с целью освоения перспективного опыта ведения современных боевых действий.

На занятиях принимали участие более 300 военнослужащих, и было задействовано порядка 50 единиц военной автомобильной и бронетанковой техники.

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