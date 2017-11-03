03.11.2017 (10:45)

Разведчики российской военной базы в Абхазии повысили уровень и качество боевой подготовки

По результатам подведенных итогов за летний период обучения разведчики российской военной базы в Абхазии повысили уровень и качество боевой подготовки более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Под руководством опытных инструкторов соединения летняя пятимесячная боевая учеба разведчиков проводилась в условиях горно-лесистой и прибрежной местности трех полигонов – Цабал, Гудаута и Нагвалоу.

На занятиях военнослужащие совершенствовали навыки по различным направлениям профессиональной подготовки, в т.ч. организации наблюдательных постов, тактике устроения засад и налетов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, а также задачи по поиску и взятию в плен снайперов и офицеров условного противника.

Также в ходе учебы личный состав разведподразделений с применением современных бронетранспортеров БТР-82АМ и бронированных разведывательные машины «Дозор» принял участие в 40 тактико-специальных учениях, в том числе по розыску и ликвидации условного диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, разведчики не реже одного раза в месяц отрабатывали контрольные нормативы по специальной, инженерной и огневой подготовке, выполняли упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР-82АМ, винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

На всех учениях и занятиях по боевой подготовке военнослужащие совершенствовали навыки по использованию современных штатных средств разведки - переносные комплексы разведки и связи «Стрелец», лазерные приборы разведчика, радиолокационные станции ближней разведки СБР-3 и другую технику.

В завершение летнего периода обучения разведчики военной базы успешно сдали итоговую проверку по боевой подготовке.

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