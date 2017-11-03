03.11.2017 (09:20)

Ракетчики Западного военного округа завершают переобучение на ОТРК «Искандер»

Военнослужащие соединения ракетных войск Западного военного округа, дислоцированного в Московской области, осваивают новый оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

Ракетчики проходят переобучение на базе специализированного учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии, расположенного в Астраханской области.

В текущем месяце с дивизионом соединения будет проведено тактическое учение, в ходе которого боевые расчеты совершат марш в заданный район и отработают задачи по переводу комплексов «Искандер» из походного положения в боевое, а также по перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

На завершающем этапе учения пройдут боевые пуски ракет.

После завершения тактического учения боевые расчеты приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш в пункт постоянной дислокации, а полученные ОТРК «Искандер» до конца года будут поставлены на боевое дежурство.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице