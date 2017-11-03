03.11.2017 (08:20)

На Камчатке завершается перевод истребительной авиации на зимний режим эксплуатации

Специалисты морской авиации Тихоокеанского флота завершают плановые работы по переводу истребителей-перехватчиков МиГ-31, дислоцированных на Камчатке, на зимний режим эксплуатации.

В настоящее время на аэродроме Елизово Камчатского края специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы Тихоокеанского флота выполняют полный комплекс сезонного обслуживания.

Авиационными техниками на каждом истребителе-перехватчике проводится замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осматриваются двигатели и топливные баки. Также при выполнении работ учитываются особенности эксплуатации самолётов и решаемые ими задачи. На заключительном этапе специально созданные на авиабазе комиссии проверят качество выполненных работ.

Перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации не влияет на боеготовность истребительной авиации флота. Летчики несут дежурство по ПВО в штатном режиме.

По завершении работ истребительная авиация ТОФ продолжит плановые полеты, в рамках мероприятий боевой подготовки флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице