03.11.2017 (08:20)
На Камчатке завершается перевод истребительной авиации на зимний режим эксплуатации
Специалисты морской авиации Тихоокеанского флота завершают плановые работы по переводу истребителей-перехватчиков МиГ-31, дислоцированных на Камчатке, на зимний режим эксплуатации.
В настоящее время на аэродроме Елизово Камчатского края специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы Тихоокеанского флота выполняют полный комплекс сезонного обслуживания.
Авиационными техниками на каждом истребителе-перехватчике проводится замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осматриваются двигатели и топливные баки. Также при выполнении работ учитываются особенности эксплуатации самолётов и решаемые ими задачи. На заключительном этапе специально созданные на авиабазе комиссии проверят качество выполненных работ.
Перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации не влияет на боеготовность истребительной авиации флота. Летчики несут дежурство по ПВО в штатном режиме.
По завершении работ истребительная авиация ТОФ продолжит плановые полеты, в рамках мероприятий боевой подготовки флота.