02.11.2017 (21:44)

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского стала победителем творческого фестиваля среди вузов Санкт-Петербурга

30 октября 2017 года в ДК имени А.Н. Горького Санкт-Петербурга прошел заключительный этап VII-го ежегодного городского фестиваля студенческого творчества «Я-МОЛОДОЙ!» - командного конкурса среди вузов северной столицы.

Фестиваль проходит с 2011 года и объединяет под одной крышей творческие команды различных вузов города, которые соревнуются за право быть первыми в различных номинациях.

В 2017 году Фестиваль прошел в три этапа. Тема фестиваля - «Твори, пока молодой!». В конкурсе приняло участие более 400 человек. Поддержать команды на финал пришло порядка 3600 зрителей. По итогам отборочного тура представлять свой вуз смогли 10 команд,6 из которых вышли в финал. Каждая команда старалась показалась жюри и зрителям высокий уровень подготовки, соответствие программы выступления теме фестиваля, а также ее оригинальность.

В результате напряженной и упорной борьбы Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, удерживавшая лидерство в течение всех этапов конкурса, уверенно завоевала Гран-при фестиваля.

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