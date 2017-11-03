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03.11.2017 (00:01)

В Санкт-Петербурге осуществлен спуск на воду новейшего рейдового буксира «РБ-2186», построенного для ВМФ России

На церемонии присутствовали представители профильных управлений Главного командования ВМФ,  начальник вспомогательного флота – начальник службы Управления транспортного обеспечения Западного военного округа, капитан 1 ранга Александр Чухрай, представители Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства, руководство и работники завода. Ритуал освящения буксира провел отец Николай - служитель церкви святого равноапостольного великого князя Владимира. 

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций
в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места базирования сил ВМФ  до 100 миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также работы  в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

Палубное оборудование:

-носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым усилием
на первом слое барабана 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 1383 кН;

-буксирный гак   с тяговым усилием 481 кН с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен гидравлический кран – манипулятор типа   грузоподъемностью свыше 900  кг на вылете стрелы 6,09 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения   (производительность 800 м3/ч, 2 водяных лафетных ствола, система водяных завес).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
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