03.11.2017 (00:01)

В Санкт-Петербурге осуществлен спуск на воду новейшего рейдового буксира «РБ-2186», построенного для ВМФ России

На церемонии присутствовали представители профильных управлений Главного командования ВМФ, начальник вспомогательного флота – начальник службы Управления транспортного обеспечения Западного военного округа, капитан 1 ранга Александр Чухрай, представители Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства, руководство и работники завода. Ритуал освящения буксира провел отец Николай - служитель церкви святого равноапостольного великого князя Владимира.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций

в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места базирования сил ВМФ до 100 миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также работы в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

Палубное оборудование:

-носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым усилием

на первом слое барабана 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 1383 кН;

-буксирный гак с тяговым усилием 481 кН с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен гидравлический кран – манипулятор типа грузоподъемностью свыше 900 кг на вылете стрелы 6,09 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения (производительность 800 м3/ч, 2 водяных лафетных ствола, система водяных завес).

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