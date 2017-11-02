02.11.2017 (20:22)

В Общественной приемной Министра обороны РФ состоялся личный прием граждан, который провел заместитель Министра обороны Юрий Борисов

На встрече присутствовали руководители Главного управления вооружения Вооруженных Сил, Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа и других профильных органов военного управления.

Обращения были связаны с предложениями, направленными на внесение изменений и поправок в нормативно-правовые акты по вопросам заключения государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа.

В ходе личного приема поставленные вопросы были рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения.

Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Министерства обороны РФ по вопросам, находящимся в их компетенции, проводятся на регулярной основе.

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