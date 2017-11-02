02.11.2017 (19:35)

Специалисты НИИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» обеспечили достижение акванавтами глубины в 317 метров в морских условиях

Акванавты вышли на грунт на глубине 317 метров в подводной акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Этот рекорд был достигнут 30 октября 2017 года в рамках поэтапного освоения глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне «Игорь Белоусов», специалистами Тихоокеанского флота с участием водолазов 328 Экспедиционного аварийно-спасательного отряда специального назначения ВМФ под руководством и при непосредственном участии сотрудников НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» из Санкт-Петербурга. Ими выполнены два фактических водолазных спуска из условий длительного пребывания под водой в водолазном колоколе.

Спасательное судно «Игорь Белоусов» вошло в состав Военно-Морского Флота в 2015 году.

Одним из основных его элементов является глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, позволяющий обеспечить доступ спасателей на морские глубины до 450 метров. В соответствии с решением Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, в 2017 году начато поэтапное освоение ГВК-450.

В рамках освоения ГВК-450 весной 2017 года проведены водолазные спуски методом кратковременных погружений на глубины до 120 метров и водолазные погружения методом длительного пребывания (ДП) на глубины 90 метров и в октябре-ноябре 2017 года - на глубину 300 метров. Компрессия (повышение давления) в барокамерах ГВК-450 на глубину 300 метров проведена за двое суток.

После предварительной подготовки 30 октября 2017 года выполнено два фактических водолазных спуска из условий ДП в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом акванавтов на грунт в подводной акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота.

Достигнутая в морских условиях глубина 317 метров является рекордной для Военно-Морского Флота и освоена впервые в истории СССР и России.

Ранее в Военно-Морском Флоте СССР максимальная глубина – 307 метров - была достигнута акванавтами при водолазных спусках из условий ДП на подводной лодке проекта в 1986 году.

Освоение глубины 300 метров – первый этап работ на ГВК-450. В период до 2020 года на спасательном судне «Игорь Белоусов» планируется проведение в морских условиях разработанной в НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» технологии водолазных погружений на глубину до 450 метров.

Водолазные спуски на предельные глубины всегда сопряжены с риском для здоровья и жизни акванавтов. За освоение технологии водолазных погружений на глубину 500 м в условиях берегового барокомплекса два сотрудника института в 1991 году были удостоены звания Герой Советского Союза, один – Герой Социалистического труда, а в 1995 году два сотрудника – Герой Российской Федерации.

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