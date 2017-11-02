02.11.2017 (18:11)

Второй в серии корабль противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в начале 2018 года

Второй в серии корабль противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов», построенный для ВМФ России на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге, будет спущен на воду в первой половине 2018 года и в том же году после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Королёва кораблю противоминной обороны при закладке было присвоено наименование «Иван Антонов» в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

По оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа «Иван Антонов» могут обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте. Корабли противоминной обороны (ПМО) нового поколения проекта 12700 составят основу минно-тральных сил флотов ВМФ России в ближайшей перспективе существенно повысят их эффективность.

Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов в мире. Корабль оснащен самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеет отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей.

Справочно:

Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколением кораблей ПМО, в строительстве и проектировании которых ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Метод вакуумной инфузии представляет собой метод формования стеклопластиковых изделий, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод значительно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (на 25%) и легкое (на 20%) изделие.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.



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