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02.11.2017 (23:57)

На аэродроме Черноморского флота прошел учебно-методический сбор с авиационными наводчиками морской авиации и ПВО

В соответствии с планом боевой подготовки на аэродроме Черноморского флота (ЧФ) в п. Новофедоровка (Крым) прошел учебно-методический сбор со специалистами, которые осуществляют наведение на цели самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО ЧФ.

Участники сбора ознакомились с авиационной техникой, стоящей на вооружении сил флота, её боевыми возможностями в различных вариантах ракетного и бомбового вооружения.

В ходе практических занятий авиационные наводчики отработали отдельные элементы управления беспилотным летательным аппаратом, осуществили при помощи технических средств тренировочное наведение вертолета МИ-8 на заданную цель, провели мероприятия по маскировке на местности пункта наведения, опробовали на практике новые средства навигации.

Данное мероприятие является обязательным элементом в системе боевой подготовки морской авиации и ПВО ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ПВО , Морская авиация
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