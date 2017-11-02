02.11.2017 (23:53)

Разведчики ЮВО в ходе тренировки уничтожили условных террористов в горах Северной Осетии

На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия - Алания военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение диверсионной группы незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника.

В ходе тактико-специального занятия разведгруппы совершили поисковые действия на высоте более 2 тыс. метров в указанном районе горно-лесистой местности.

Обнаружив место дислокации скрытного лагеря условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

Окружив лагерь и скрытно передвигаясь «боевыми двойками», разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника.

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