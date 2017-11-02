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02.11.2017 (23:46)

Во Владикавказе почтят память полковника Станислава Марзоева

3 ноября на Аллее Славы Владикавказ состоится памятное мероприятие, посвященное 15 годовщине гибели заместителя командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) полковника Станислава Марзоева.

Запланировано проведение митинга, торжественное возложение цветов с участием Почетного караула, салютной группы и военного оркестра.

В мероприятии примут участие командование 58-й общевойсковой армии ЮВО, офицеры управления, представители органов государственной власти, общественных объединений, родные и близкие офицера.

Заместитель командующего 58-й армии ЮВО по воспитательной работе полковник Станислав Марзоев погиб 3 ноября 2002 года при исполнении воинского долга: вертолет, в котором офицер возвращался из очередной командировки, был сбит боевиками в небе над Грозным. Бросая свой последний вызов смерти, Станислав Марзоев вытолкнул из гибнущего вертолета солдата и только затем покинул пылающую машину сам.

Полковник Станислав Марзоев похоронен на Аллее Славы Владикавказа. Кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Мужества (посмертно). Его имя носит владикавказская средняя школа № 50. Мемориальный бюст полковника Марзоева установлен на Аллее Славы в городе Дигора.

Пресс-служба Южного военного округа
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