02.11.2017 (23:43)

Саперы ЮВО при очистке полигонов от взрывоопасных предметов применяют новый метод разминирования

В ходе выполнения задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) на полигонах Волгоградской области специалисты инженерного батальона Южного военного округа (ЮВО) начали применять новый, более эффективный метод разминирования.

Суть его заключается в том, что на проверяемой местности создаются безопасные проходы с применением ЗРП-2 «Тропа» (заряд разминирования переносной).

Военные инженеры взрывным способом с его помощью за 5 минут создают проходы длиной до 50 метров и шириной до 1 метра, полностью очищенные от взрывоопасных предметов. Данный метод позволил на 30% сократить контрольные временные показатели и на порядок увеличить размеры проверенной территории.

В настоящее время годовой план по разминированию местности перевыполнен на треть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На территории Волгоградской области очищено более 5 тыс. га, сельскохозяйственных угодий, при этом обнаружено и обезврежено около 8 тыс. взрывоопасных предметов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице