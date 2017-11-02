02.11.2017 (23:39)

Свыше 17 тыс. прыжков совершили спецназовцы ЮВО на Кубани с начала текущего года

Свыше 17 тыс. прыжков с парашютом совершили с начала текущего года военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском крае.

Десантирование осуществлялось из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» с высот от 600 до 800 метров в полном снаряжении и со штатным оружием.

Прыжки совершались с парашютами Д-10 и системы «Арбалет-2» на различные площадки, расположенные на территории военного округа, как в дневное, так и ночное время.

Также в ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие отрабатывали вопросы десантирования грузов военного назначения.

Перед совершением первых прыжков с военнослужащими был проведен двухнедельный курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого их научили укладывать парашют и выполнять специальные упражнения для безопасного приземления.

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