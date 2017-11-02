02.11.2017 (21:51)

Зенитчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО вернулись в пункт постоянной дислокации

Сегодня военнослужащие зенитных ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, завершили мероприятия перебазирования подразделений с полигона Капустин Яр Астраханской области.

С июня текущего года зенитчики соединения прошли теоретические и практические курсы и освоили основы эксплуатации и боевое применение новейших зенитно-ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2» в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск.

На завершающем этапе обучения личный состав принял на вооружение батарейные комплекты ЗРС «Тор-М2», на которых в составе подразделений в октябре провели первые (стыковочные) стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Всего в ходе стрельбы было израсходовано более 30 ракет, поразив при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа «Саман», «Пенсне», имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.

После завершения боевых стрельб подразделения ПВО соединения совершили марш комбинированным способом из Астраханской области в Ростовскую и прибыли в пункт постоянной дислокации уже с новой боевой техникой.

Всего на данные мероприятия привлекалось более 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники.

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