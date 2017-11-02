02.11.2017 (21:10)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов соединения ЮВО в Волгоградской области возросла на 45%

Интенсивность боевой подготовки артиллерийских подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области, возросла в среднем на 45% по сравнению с предыдущим годом.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области с артиллерийскими подразделениями проведено более 30 учений с боевой стрельбой и около 20 тренировок по управлению огнем с применением 152-мм самоходных гаубиц «МСТА-С», «Хоста», реактивных систем залпового огня «Торнадо», противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С» и другого артиллерийского вооружения. При этом выполнено свыше 200 огневых задач.

В тактических классах и полевых условиях артиллеристы освоили новые способы поражения условного противника при выполнении задач огневой поддержки мотострелков и танкистов во взаимодействии с авиацией. Не менее 50% занятий проводилось в ночное время.

В 2017 учебном году во время занятий израсходовано около 1.5 тыс. различных боеприпасов, в том числе свыше 1 тыс. осколочно-фугасных и реактивных снарядов и более 500 осколочно-фугасных мин.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице